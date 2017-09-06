События

14:43 06.09.2017

Сторонники легализации автомобилей с иностранными номерами объявили о бессрочной акции протеста

Организаторы акции "За доступную растаможку каждому украинцу" объявили о ее продолжении в бессрочном режиме, сообщил один из организаторов акции, глава общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

"Будем продолжать акцию, пока не будет конструктивного решения вопроса", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

По данным организаторов акции, в ней принимает участие около 5 тыс. человек.

Как сообщалось, в Киеве, возле Верховной Рады, проходит анонсированная накануне акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто. Водители начали собираться еще с ночи. Среди целей проводимой акции – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

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