События

11:49 06.09.2017

Митингующие у здания Кабмина требуют отставки Семерака, легализации автомобилей с иностранной регистрацией

Около 1 тыс. человек, среди которых представители профсоюза "Укрнафты", владельцы автомобилей с иностранной регистрацией и представители Ассоциации охотничьих и рыбных хозяйств митингуют под зданием Кабинета министров Украины на ул.Грушевского в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 10:40 митингующие расположились на пешеходной и проезжей части улицы Грушевского, движение автомобилей по данной улице не осуществляется, поскольку ближайшие улицы перекрыты.

Протестующие представители Ассоциации охотничьих и рыбных хозяйств требуют отставки министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, представители профсоюза ПАО "Укрнафта" выступают против сокращения рабочих мест, из-за закрытия месторождений.

Владельцы автомобилей с иностранными номерами только начали подходить к зданию правительства, держат в своих руках флаги с эмблемой общественной организации "АвтоЕвросила"

Порядок перед зданием правительства обеспечивают несколько десятков представителей Нацполиции и Нацгвардии.

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