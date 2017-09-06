Киев разработал свой вариант проекта резолюции о миротворцах

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко рассказал, что в проекте резолюции украинской стороны о введении миротворческой миссии на Донбасс указано, что участие в этой миссии представителей России исключено, в сами миротворцы должны размещаться на украинско-российской границе.

"Не может страна, которая является стороной конфликта (Россия), одновременно быть миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять. Мы не согласны, что должны согласовывать это с представителями ОРДЛО, поскольку стороной конфликта является Россия", - сказал В.Ельченко в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, украинская сторона в конечном проекте резолюции об отправке миротворцев на Донбасс рассчитывает, что миротворцы ООН будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу, а принципиальный момент - вывод российских войск из ОРДЛО до развертывания миссии.

"Финансирование миссии будет происходить из миротворческого бюджета ООН. Есть бюджет регулярный, а есть миротворческих операций. Я слышал оценки, что это будет не менее 1 млрд долларов в год, но я не специалист. Обязательно в этой миссии должно будет отмечено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, - это вывод до развертывания миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни - РФ ", - также рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на большее количество функций, возложенных на миротворцев, по сравнению с наблюдателями СММ ОБСЕ.

В.Ельченко также не исключил подачу Украиной собственного альтернативного варианта резолюции по миротворческой миссии. "У нас все это есть, наработанное. Оно есть на руках наших партнеров. Мы посмотрим в течение нескольких дней, в случае необходимости, мы представим и распространим свой альтернативный. Другой вариант - работать на базе российского проекта. Это не значит, что там всё должно остаться так, как они написали", - резюмировал он.

Дипломат напомнил, что Россия неоднократно на полях Совбеза ООН препятствовала внесению резолюции о миротворческой миссии на Донбассе, угрожая правом вето.

Как сообщалось, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В МИД Украины приняли во внимание заявление президента РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе и считают, что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины.

В.Ельченко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в рамках работы Генассамблеи ООН 20 сентября будет поднимать вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.