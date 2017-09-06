Ситуация с мусульманами-рохинджа в Мьянме может перерасти в региональный кризис, опасается генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил во вторник журналистам, что нарастание конфликта вокруг мусульман-рохинджа в Мьянме способно привести к серьезным последствиям для региона.

По словам генсека, насилие в Мьянме "создает такую ситуацию, которая может дестабилизировать регион".

А.Гутерриш отметил, что речь идет о риске этнических чисток в Мьянме, и выразил надежду на то, что подобного развития событий удастся избежать.

Он упомянул, что написал письмо в СБ ООН, в котором выразил беспокойство и предложил меры для нормализации ситуации. Генсек ООН также призвал власти Мьянмы положить конец насилию.

Ранее во вторник в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что с начала обострения конфликта по меньшей мере 123 тыс. представителей народа рохинджа бежали из Мьянмы.

Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.