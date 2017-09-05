Украина готова обменять заложников в формате "309 на87" – Тандит

На очередном заседании трехсторонней контактной группы, 6 августа, произойдет обсуждение вопроса обмена пленными, в ходе которого, Украина готова передать боевикам 309 пленных в обмен на 87 украинских заложников, удерживаемых боевиками, сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Мы вышли уже к конкретной точке, когда начали обсуждать форму освобождения (заложников, - ИФ). Со стороны ОРДЛО подтверждают 87 наших заложников, которые незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. Мы готовы рассматривать освобождение по формуле "87 на 309". Мы говорим о тех людях, которые идентифицированы, которые не совершали особо тяжких преступлений и имеют отношение непосредственно к антитеррористической операции. Мы не рассматриваем лиц, которые осуществляли особо тяжкие преступления или преступления, которые не имеют отношение к АТО", - сказал Ю.Тандит в эфире "5 канала".

При этом, советник главы СБУ отметил, что точных сроков совершения обмена пока нет и допустил, что названные цифры пленных и заложников могут претерпеть изменения.

Как сообщалось, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко не подтверждает и не опровергает заявление спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в рамках ТКГ Виктора Медведчука о готовности Украины к обмену заложниками в формате "309 на 87".

По ее словам, за последнее время выросло количество заложников, которых удерживают на оккупированных территориях, - на сегодняшний день их 144. И.Геращенко отметила, что количество заложников увеличивается, в основном, из-за захвата гражданских лиц.

Она добавила, что Украине удалось узнать о местонахождении 87 человек.

Ранее В.Медведчук сообщил о подготовке "большого обмена" удерживаемых лиц с ОРДО и ОРЛО.