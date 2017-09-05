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20:49 05.09.2017

Госпогранслужба получит от Канады медоборудование и экипировку

Государственная пограничная служба Украины получит медицинское оборудование и защитную экипировку в рамках подписанного с Министерством иностранных дел, торговли и развития Канады в марте 2016 года Меморандума о взаимопонимании с целью сотрудничества в сфере усиления безопасности и стабильности в Украине, сообщает департамент коммуникаций МВД Украины.

"Меморандум предусматривает предоставление помощи на сумму 2 миллиона канадских долларов, которые будут потрачены на поставки медицинского оборудования и защитной военной не смертоносной экипировки", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с главой Госпогранслужбы Петром Цигикалом и послом Канады в Украине Романом Ващуком во вторник.

Как отмечается в сообщении, помощь получат Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы, Клинический госпиталь Госпогранслужбы в Одессе и отдельная комендатура охраны и обеспечения Госпогранслужбы.

П.Цигикал сказал, что в рамках Меморандума еще в апреле Одесский клинический госпиталь получил первую помощь. "Госпиталь получил сверхсовременную рентгеновскую установку, которая помогает в лечении раненных пограничников. Это оборудование стоит более 6 млн грн", - сообщил он.

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