Задержан чиновник КГГА, который ежемесячно вымогал у предпринимателей более 400 тыс. грн

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали начальника управления административного и хозяйственного обеспечения Киевской горгосадминистрации (КГГА) Игоря Сабадаху за вымогательство и получение взяток от предпринимателей в сумме более 400 тыс. грн ежемесячно.

"Сотрудники столичного управления защиты экономики и следствия полиции установили, что руководитель управления Киевсовета требует от представителя коммерческой структуры 24 тыс. грн неправомерной выгоды в качестве залога и ежеквартальной платы за аренду помещений. Один месяц аренды – 7 тыс. грн, которые чиновники клали в свои карманы, тогда как по официальным документам стоимость аренды помещений и хранения имущества составляла 1 тыс. грн и выплачивалась ими отдельно", - говорится в сообщении департамента защиты экономики Нацполиции Украины в соцсети Facebook во вторник.

Установлено, по такой схеме каждый месяц злоумышленник получал от предпринимателей более 400 тыс. грн.

Как сообщил первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис, задержанным оказался начальник управления административного и хозяйственного обеспечения КГГА И.Сабадаха. "Сегодня должностных лиц Киевсовета разоблачили в организации схемы вымогательства взяток за предоставление подконтрольным коммунальным предприятием складских услуг субъектам хозяйствования", - цитирует Г.Плиса сайт КГГА.

Как отметили в полиции, чиновник уведомлен го подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся санкционированные обыски.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что задержаны начальник одного из управлений КГГА, сотрудник коммунального предприятия и посредник.

"По месту жительства и в служебных кабинетах фигурантов уголовного производства проводятся следственные действия. Так, во время обысков в кабинете начальника управления были изъяты денежные средства в сумме 65 тыс. грн, а также черновые записи с фамилиями предпринимателей, с которых злоумышленник ежемесячно требовал и получал взятки", - сказано в сообщении прокуратуры.