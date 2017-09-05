Порошенко о принятой реформе образования: Это дает ключ к будущему Украины

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Верховной Радой законопроекта об образовании и отмечает, что такая реформа даст импульс и для других реформ в стране.

"Образование - это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции закона "Об образовании" дает нам этот ключ. (…) Новая украинская школа открывает свои двери для нового поколения украинцев - компетентных, патриотических, открытых миру. Рад, что нам это удалось", - написал президент на странице в Фейсбуке.

По его словам, реформа образования – "это мощный толчок и для других реформ, которые сегодня осуществляет Украина".

П.Порошенко также поблагодарил всех, кто работал над эти документом, в частности, в рамках Нацсовета реформ, и депутатов, поддержавших эту законодательную инициативу.

Верховная Рада во вторник поддержала в целом законопроект №3491-д, которым вводится 12-летнее обучение в школе с 2027 года, одобрила повышение минимальной заработной платы учителей до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан поэтапно до 2023 года.

Закон предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования длительностью 4 года, базового среднего образования длительностью 5 лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью 3 года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования. Обучение в школе дети могут начинать в 6 или 7 лет (кроме детей с особыми образовательными потребностями).

Результаты обучения учеников после завершения каждого из уровней образования оцениваются путем государственной итоговой аттестации, которая может осуществляться в виде внешнего независимого оценивания и для учеников младшей школы осуществляется только с целью мониторинга.

Профильное среднее образование (старшие классы школы) может быть двух направлений - общеобразовательным и профессиональным. Общеобразовательное предусматривает углубленное изучение некоторых предметов с учетом потребностей и способностей ученика. Профессиональное образование предусматривает большую ориентированность учащегося на потребности рынка труда с учетом его способностей.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2027 года.

Закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Верховная Рада поручила Кабмину обеспечить с 2018 по 2023 года поэтапное увеличение минимальной зарплаты учителя до 4-х прожиточных минимумов для трудоспособных (на данный момент – 6736 грн).

Принятый парламентом закон предусматривает возможность организации государственно-частного партнерства в сфере образования на основании договоров и может предусматривать совместное финансирование учреждений образования.

Кроме того, предусмотрена добровольная сертификация педагогов как внешнее оценивание профессиональных компетентностей педагога. По результатам сертификации педагогическому работнику выдается соответствующий сертификат на 3 года. Те, кто прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада на срок действия сертификата пропорционально педагогической нагрузке.

Законопроект также предлагает обеспечить финансирование образования из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, в размере 7% ВВП.