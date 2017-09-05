События

15:33 05.09.2017

Медведчук рассказал о предложении по обмену в формате"309 на 87"

Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук сообщил о подготовке "большого обмена" удерживаемыми лицами с ОРДО и ОРЛО.

"В результате проведенной работы 1 сентября было сделано предложение ОРДО и ОРЛО рассмотреть вопрос освобождения 87 разыскиваемых нами украинских граждан. В свою очередь мы готовы рассмотреть вопрос об освобождении 309 лиц, которые разыскиваются ОРДО и ОРЛО. Отмечу, что в число этих 309 лиц мы не включаем тех, которые обвиняются или осуждены за совершение особо тяжких преступлений, а также тех, кто обвиняется или осужден за совершение преступлений, не связанных с АТО", - сказал в комментарии "КП в Украине" В.Медведчук, сообщает пресс-служба возглавляемого политиком "Украинского выбора" во вторник.

Он напомнил, что украинская сторона разыскивает на территории ОРДО и ОРЛО 144 человека, при этом на сегодняшний день установлено местонахождение 87 из них, а розыск остальных продолжается.

"Проблема с проведением освобождения связана с тем, что списки для его осуществления необходимо утвердить всем сторонам. Большое количество лиц, разыскиваемых ОРДО и ОРЛО и находящихся на территории Украины, отказываются от возвращения на неподконтрольные Украине территории. Верификация этих лиц уменьшает число тех, на кого претендуют ОРДО и ОРЛО, а завершение этой работы и длительные переговоры по уточнению и согласованию списков открыли возможность для возвращения украинцев домой, к своим семьям", — рассказал В.Медведчук.

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