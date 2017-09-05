В СБУ сообщили, что "пригласили для предоставления объяснений" помощницу пророссийского пропагандиста

Сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник пригласили для предоставления официальных объяснений помощницу пророссийского пропагандиста, которая снимала видеосюжеты, использовавшиеся для дискредитации Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"Наши сотрудники действительно вчера пригласили для предоставления официальных объяснений помощницу одного из пророссийских пропагандистов, которая сотрудничает с ним на постоянной основе. По данным СБ Украины, она за "гонорары" снимает видеосюжеты, которые в дальнейшем используются пропагандистом для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб", - сказано в сообщении СБУ на странице в соцсети Фейсбук во вторник

Отмечается, что сотрудники спецслужбы сообщили ей о недопущении проведения возможной противоправной деятельности в ущерб безопасности Украины и объявили официальное предостережение.

"После завершения беседы женщина была свободна", - отметили в СБУ.

В свою очередь интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что спецслужба объявила предостережение помощницы известного блогера Анатолия Шария. По данным СБ Украины, она за "гонорары" снимает видеосюжеты, которые блогер использует на своем канале в Youtube для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.

В ответ на это сам А.Шарий на своем канале в Youtube заявил, что его помощницу не просто добровольно пригласили на беседу, а силой посадили в машину и привезли в СБУ. Он пообещал вывезти свою помощницу и свидетелей, которые видели ее задержания, в ЕС и устроить так пресс-конференцию, чтобы они рассказали о "незаконных" действия бойцов СБУ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что около 18:00 в понедельник, 4 сентября, неизвестные в центре Киева возле гостиницы "Днепр" затолкали в автомобиль девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из электронных изданий. Когда двое мужчин сажали девушку в машину, она успела выбросить из окна сумку, в которой свидетели происшествия обнаружили удостоверение журналиста одного из электронных изданий.