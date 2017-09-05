Грузинские "воры в законе" продолжают пытаться оказать влияние на криминогенную обстановку в Одесской области

Три грузинских "вора в законе" продолжают пытаться оказать влияние на криминогенную обстановку в Одесской области, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Речь идет об Омаре Бекаеве, Миндии Горадзе и Антимосе Кухилаве.

"Первые двое вообще не оказывают какого-либо существенного влияния. А гражданин Кухилава периодически приезжает и пытается влиять тут на месте, подчеркиваю, пытается. Но мы ему не даем", - сказал Д.Головин.

При этом он добавил, что в настоящее время Министерство внутренних дел, департамент уголовного розыска и ГУ Нацполиции в Одесской области работают над тем, чтобы А.Кухилава покинул территорию Украины.

"По решению Верховного суда ему действительно вернули паспорт гражданина Украины. Поэтому фактически у нас связаны руки. Хотя мы с миграционной службой Одесской области приложили максимум усилий, чтобы ситуация с Антимосом вошла в законное русло. К сожалению, у нас процедуры в этом плане очень бюрократические и длительные. Но мы продолжаем работу.

Я не считаю, что гражданин Кухилава должен находиться с таким статусом в Одессе и пытаться влиять на криминогенную ситуацию в регионе", - сказал начальник облполиции.

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