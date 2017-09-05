Открылась 7-я сессия Верховной Рады VIII созыва

Верховная Рада Украины торжественно открыла работу 7-й сессии VIII созыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник утром на торжественном открытии работы сессии присутствуют (зарегистрировались) 375 народных депутатов. Также присутствуют премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Кабмина, послы и представители дипучреждений иностранных государств.

Ранее сообщалось, что украинский парламент планирует принять законопроекты по пяти ключевым реформам: образовательной, пенсионной, правовой (внесение изменений в кодексы), реформы парламента и медицинской реформы.

Традиционно при открытии сессии исполнили гимн Украины.