События

08:43 05.09.2017

Минкультуры намерено инициировать предоставление восстановленным граффити времен Евромайдана на Грушевского статуса нацпамятника – Нищук

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что Министерство культуры намерено инициировать предоставление Кабинетом министров Украины восстановленным граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского в Киеве статуса национального памятника.

"Это (граффити - ИФ) сейчас была категория местного значения, после всего, что случилось, я думаю, что мы сможем подготовить те документы, которые бы перевели бы ее в категорию и мы будем ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины, чтобы перевели ее в статус национальной", - сказал Е.Нищук.

По его словам, если граффити будут переведены из категории памятников истории местного значения в памятники истории национального значения, то будет проведена паспортизация данного объекта, а за любое его повреждение будет грозить уголовная ответственность.

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Интерфакс-Украина
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