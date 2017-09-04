Супрун готова стать министром здравоохранения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявляет, что готова занять должность министра.

"С самого начала я исполняла обязанности министра и имею все полномочия, какие имеет министр", - сказала У.Супрун в эфире телеканала ICTV в понедельник.

И.о. министра отметила, что сейчас министерство работает так же, как работало бы, в случае если бы она была министром.

"Но да, готова, когда придет время - буду готова полноценно перебрать министерство", - подчеркнула она, отвечая на вопрос о том, готова ли она возглавить Министерство здравоохранение.

Как сообщалось, У.Супрун была назначена первым заместителем министра здравоохранения 27 июля 2016 года и и.о. министра 1 августа 2016 года.