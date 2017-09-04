Меркель и Трамп выступают за усиление санкций в отношении КНДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пришли к единому мнению, что "проведенное КНДР испытание водородной бомбы означает новый и неприемлемый уровень эскалации", сообщил в понедельник представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер и американский президент разделяют мнение относительно того, что международное сообщество должно усилить давление на Северную Корею, а Совет Безопасности ООН принять дальнейшие санкции", - заявил Ш.Зайберт.

По его словам, А.Меркель в ходе телефонного разговора заявила, что "Германия в ЕС выступает за введение дополнительных серьезных санкций против Северной Кореи".

"Цель этого заключается в том, чтобы отговорить Пхеньян от действий, противоречащих нормам международного права и достичь мирного урегулирования конфликта", - отметил Ш.Зайберт.

Накануне власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Д.Трамп резко раскритиковал Пхеньян и провел заседание Совета национальной безопасности США для обсуждения ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.