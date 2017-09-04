Прокуратура требует от 8 до 15 лет лишения свободы для обвиняемых по делу о событиях 2 мая в Одессе

Прокуратура потребовала присудить обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади) наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В частности присутствовавшая на заседании в понедельник прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих – 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова – 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

В свою очередь обвиняемые свою вину не признали и призвали суд объективно и всесторонне подойти к оценке имеющихся доказательств.

Судебные дебаты в понедельник не завершились и продолжатся во вторник.

Как сообщалось, в судебном расследовании дела о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади) в Одессе возник очередной кризис, т.к. последние два заседания сторона обвинения, по мнению суда, всячески препятствовала судебному расследованию дела. Суд даже принял два определения, в которых сообщил президенту Украины, уполномоченному по правам человека Верховной Рады, генеральному прокурору Украины и прокурору Одесской области о ненадлежащем исполнении обязанностей стороной обвинения.

В свою очередь, обвиняемые по делу, которые до сих пор остаются под стражей, в том числе двое граждан России и трое граждан Украины, заявили о намерении начать сухую голодовку и продолжать ее до тех пор, пока не начнутся судебные дебаты.

Главный редактор одесского сайта "Думская" Олег Константинов, который является потерпевшим по данному делу, считает, что причина происходящего в том, что дело идет к оправдательному приговору из-за халатного отношения прокуратуры к своим обязанностям.

Как сообщалось, 29 августа прокуратура Одесской области заявила отвод судьям Ильичевского городского суда (Черноморск Одесской области), которые рассматривают дело о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади) в Одессе. В заявлении пресс-служба прокуратуры области отмечалось, что поводом для отвода стал ряд "грубых нарушений во время судебного разбирательства, которые в дальнейшем станут безусловным основанием для отмены судом высшей инстанции любого приговора в уголовном производстве".

"В частности, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, не только выйдя за пределы своих полномочий, но и при отсутствии участников судебного производства. Кроме того, судьями нарушен принцип состязательности сторон, свободы в представлении ими суду своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности, что свидетельствует о предвзятости суда", - добавили в прокуратуре области.

15 мая 2017 года коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривавшая дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади), удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых об отводе судей. После этого дело было направлено в Апелляционный суд Одесской области для определения места проведения судебных заседаний.

Киевский и Суворовский районный суды Одессы, которые ранее не были задействованы в рассмотрении дела, не смогли по разным причинам (отпуска, болезни судей и т.п.) сформировать коллегии и принять дело к рассмотрению. В итоге было принято решение передать дело в Черноморск (бывший Ильичевск), где оно продолжает рассматриваться в настоящее время.

По мнению центра правового мониторинга "Гиднисть", если коллегия судей Ильичевского суда примет решение о своем отводе, в судах Одесской области будет уже очень сложно сформировать необходимую коллегию, и дело придется передавать в другую область.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.