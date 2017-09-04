События

18:13 04.09.2017

В банковских ячейках в Швейцарии выявлено золото, принадлежащее лицу из окружения Януковича

В банковских ячейках в Швейцарии выявлено большое количество золота, которое принадлежит лицу, близкому к окружению бывшего президента Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Я не могу пока сообщать, кому именно принадлежит ячейка с золотом, чтобы не навредить интересам следствия. Но могу подтвердить: большое количество золота найдено в банковских ячейках в Швейцарии, оно принадлежит человеку, близкому к так называемой "семье Януковича", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Николаеве, сообщает интернет издание "Украинская правда" в понедельник.

Он добавил, что Генеральная прокуратура принимает меры для ареста выявленного в банковских ячейках Швейцарии золота.

Ю.Луценко отказался раскрывать подробности, однако отметил, что украинским правоохранителям удалось выявить золото благодаря тому, что подозреваемые заключали сделки со следствием. Он пообещал в дальнейшем проинформировать о подробностях.

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Интерфакс-Украина
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