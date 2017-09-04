В Харькове задержали группу из 18 резидентов российской разведки

Сотрудники Службы безопасности Украины в августе задержали в Харькове большую группу резидентов российской разведки, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"17 августа в Харькове задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семерым из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков. Они проводили диверсионно-разведывательную деятельность на нашей территории", - рассказал глава СБУ в интервью телеканалу "Прямой".

Он указал, что куратор резидентуры относится к российской разведке, он из Белгорода контролировал деятельность этой группы в Украине.

Кроме того, В.Грицак проинформировал, что СБУ документирует еще одну группу, занимающуюся аналогичной деятельностью.