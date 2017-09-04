Бюро бесплатной правовой помощи за год обслужило немногим более 370 тыс. лиц

Бюро бесплатной правовой помощи за год работы системы во всех регионах Украины обслужило немногим более 370 тыс. лиц, сообщила пресс-служба бюро.

"1 сентября исполняется год, как во всех регионах страны работают бюро правовой помощи. За это время бесплатную правовую помощь получили 370,305 тыс. чел.", - отмечено в сообщении.

Около 23,5 тыс. лиц получило бесплатную вторичную правовую помощь – услуги по представлению интересов в суде.

Согласно сообщению, настоящее время в Украине функционируют 432 точки предоставления правовой помощи (от 11 до 26 в каждом регионе), позволяющие гражданам, в том числе жителям отдаленных городов и районов, получить как первичную помощь – юридическую консультацию юриста, так и вторичную помощь – услуги адвоката по представлению интересов в суде.

Сотрудники центров осуществляют выезды в наиболее отдаленные территориальные общины, а также консультируют население при помощи дистанционных и мобильных пунктов доступа к бесплатной правовой помощи.

Бесплатная первичная правовая помощь, которая с 1 сентября 2016 года предоставляется всем гражданам Украины, иностранцам, лицам без гражданства, беженцам и лицам, нуждавшимся в дополнительной защите, включает в себя такие виды правовых услуг, как предоставление правовой информации, составление заявлений, жалоб, других документов правового характера (кроме процессуальных), а также помощь в получении доступа к вторичной правовой помощи.

С 1 января 2013 года бесплатная вторичная правовая помощь предоставляется лицам, по отношению к которым применено административное задержание, административный арест, задержанным по подозрению в совершении преступления, лицам, которым в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Бесплатная вторичная правовая помощь с 1 июля 2015 года предоставляется малообеспеченным лицам, детям сиротам, детям лишенным родительской заботы, беженцам, ветеранам войны, внутренне перемещенным лицам, членам семей погибших участников боевых действий, реабилитированным лицам, лицам, по отношению к которым суд рассматривает вопрос ограничения гражданской дееспособности.