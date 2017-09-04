Полиция Киева депортировала в Турцию "вора в законе"

В Киеве сотрудники полиции задержали и депортировали в Турцию "вора в законе", который курировал преступников, занимавшихся квартирными кражами и угонами автомобилей.

"Оперативники киевской полиции задержали и выдворили в Турцию очередного "вора в законе". В криминальном мире он имел прозвище "Профессор", пытался организовывать и контролировать молодых преступников, которые "специализировались" на угонах, квартирных кражах и кражах из автомобилей", - написал начальник Главного управления Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко на странице в Facebook в понедельник.

По его словам, следующие три года преступнику запрещен въезд в Украину.