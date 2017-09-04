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14:29 04.09.2017

Главы МВД и ГФС Украины подали иски против Саакашвили

Ряд исков против экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили о защите чести, достоинства и деловой репутации зарегистрированы в киевских судах, их рассмотрение состоится в сентябре, октябре и декабре текущего года.

Информация об исках размещена на сайте Судебной власти Украины.

Против М.Саакашвили подали иски министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (будет рассмотрен в сентябре Днепровским райсудом Киева), отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров (в сентябре этот иск должен рассмотреть Шевченковский райсуд Киева), а также народные депутаты Украины от фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук (в октябре, Подольский райсуд) и Сергей Пашинский (в декабре, Подольский райсуд).

Ответчиками в исках выступают ряд телерадиокомпаний и информагентство.

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