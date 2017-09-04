События

13:34 04.09.2017

Германия дополнительно выделяет EUR6,5 млн в поддержку гуманитарных мероприятий МККК в Украине

Федеральное правительство Германии окажет финансовую поддержку гуманитарным мероприятиям Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине в сумме EUR6,5 млн, сообщает посольство ФРГ в Украине.

Таким образом, совокупное финансирование Германией проектов и мероприятий МККК в Украине в 2016-2018 годах увеличится до EUR14,5 млн.

В посольстве напомнили, что Германия оказывает финансовую поддержку многочисленным гуманитарным мероприятиям в рамках проекта "МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине", которые проводятся в основном в Восточной Украине. Мероприятия проекта охватывают медицинское обслуживание, травматологическое лечение, поддержку учреждений здравоохранения, профилактические мероприятия, поставки продуктов питания и гигиены, водоснабжения, подготовку медицинских кадров и обслуживающего персонала, поиск пропавших без вести и восстановление семейных связей, посещение задержанных, информационные мероприятия об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов и др.

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Интерфакс-Украина
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