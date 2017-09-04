В одной из европейских стран арестовано более полутонны золота "семьи" Януковича

В одной из стран Европы несколько недель назад арестована крупная партия золота из числа средств, вывезенных бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, т.н. "семьей", сообщает заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной нами получена информация об аресте большой партии золота, идет речь о более чем полутонне", - сказал Е.Енин в интервью изданию "Insider", опубликованному в понедельник.

По словам замгенпрокурора, общая сумма убытков, нанесенная государству режимом В.Януковича, составляет около $40 млрд. Из них $1,5 млрд, арестованные в Украине, уже возвращенные в казначейство.

"На сегодняшний день в разных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестована сумма в эквиваленте около 200 миллионов долларов. Тем не менее, рановато говорить, что нами потеряны все возможности для нахождения других активов, украденных режимом Януковича", - отметил Е.Енин.