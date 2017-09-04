США начали подготовку к выходу из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей - WP

Дональд Трамп поручил своим советникам подготовить процедуру выхода США из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, сообщила в воскресенье The Washington Post.

Выход из соглашения должен стать выполнением предвыборных обещаний Трампа по поводу недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных партнеров США. Как рассказали анонимные источники газеты, против выхода выступили советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, министр обороны Джим Мэттис и директор национального экономического совета Гэри Кон. Предположительно, формальная часть процедур может начаться на наступающей неделе. Обсуждения в Белом доме пока продолжаются.

Возможный выход из соглашения ударит по отношениям США с Южной Кореей в момент кризиса на Корейском полуострове. Южная Корея - один из важных военных союзников США в регионе, что важно на фоне обострившихся отношений с КНДР, не прекращающей испытания баллистических ракет и объявившей о разработке ядерной бомбы.

Ранее сообщалось, что власти КНДР заявили о готовности водородной боеголовки для ее установки на баллистические ракеты.