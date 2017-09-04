Южная Корея провела в ответ на ядерные испытания КНДР учения с использованием баллистических ракет - СМИ

Вооруженные силы Южной Кореи провели тренировки с использованием ракет, при этом симулировался удар по ядерному полигону КНДР, сообщили СМИ Южной Кореи со ссылкой на заявление военных страны.

"Учения проходили в ответ на шестое ядерное испытание КНДР, состоявшееся днем ранее, и в них использовалась баллистическая ракета "Хьюнму" и истребители F-15K", - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что, по заявлению военных Южной Кореи, среди симулированных во время учений целей был ядерный полигон КНДР Пхунгери.