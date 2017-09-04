Бывших сотрудников "Беркута" в оккупированном Крыму наградили грамотами – СМИ

В оккупированном Крыму прошли мероприятия в честь 24 годовщины образования крымского подразделения "Беркута", в котором приняли участие и были награждены бывшие сотрудники украинского ОМОНа, изменившие присяге и перешедшие в российские силовые структуры, сообщает "Крым.Реалии", со ссылкой на местные СМИ.

"В Севастополе на Сапун-горе состоялось торжественное построение работников севастопольского подразделения "Беркут", которое отметило 24 года со дня основания. После аннексии Крыма бойцы этого подразделения перешли из украинского ОМОНа в российские силовые структуры", - говорится в сообщении на сайте издания.

Как отмечается, экс-беркутовцам вручили краповые береты, отличившимся – еще и грамоты и благодарности.

"Севастопольский сайт "Форпост" информирует, что сейчас отряд входит в состав Росгвардии, силовики занимаются оперативным выездами, обезвреживанием взрывных устройств и боеприпасов, обеспечением общественной безопасности, борьбой с проявлениями терроризма", - отмечают в сообщении.