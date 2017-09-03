В Бельгии ищут пилота, выпавшего из военного вертолета

Один из пилотов бельгийского армейского вертолета Agusta A-109, возвращавшегося с демонстрационных полетов на "дне открытых дверей" в военном гарнизоне под Льежем, выпал с высоты в несколько сотен метров, сообщили СМИ Бельгии со ссылкой на официального представителя национальных вооруженных сил.

В момент происшествия на борту были только два пилота. Второй из них после инцидента посадил вертолет без осложнений, уточнил представитель армии. По его словам, точные обстоятельства происшествия пока не ясны, известно только, что у выпавшего летчика не было парашюта.

Начаты поиски пропавшего пилота. В них задействованы полицейские силы, включая вертолет полиции. Учитывая, что военный мог упасть в реку Маас, к операции также подключены водолазы-спасатели.

Поиски пока не принесли результата, уточнил сайт газеты "Либр Бельжик".