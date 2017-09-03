События

19:58 03.09.2017

В Бельгии ищут пилота, выпавшего из военного вертолета

Один из пилотов бельгийского армейского вертолета Agusta A-109, возвращавшегося с демонстрационных полетов на "дне открытых дверей" в военном гарнизоне под Льежем, выпал с высоты в несколько сотен метров, сообщили СМИ Бельгии со ссылкой на официального представителя национальных вооруженных сил.

В момент происшествия на борту были только два пилота. Второй из них после инцидента посадил вертолет без осложнений, уточнил представитель армии. По его словам, точные обстоятельства происшествия пока не ясны, известно только, что у выпавшего летчика не было парашюта.

Начаты поиски пропавшего пилота. В них задействованы полицейские силы, включая вертолет полиции. Учитывая, что военный мог упасть в реку Маас, к операции также подключены водолазы-спасатели.

Поиски пока не принесли результата, уточнил сайт газеты "Либр Бельжик".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Грузии открылись многонациональные учения "Agile Spirit 2017" с участием украинских военных

Трамп назвал КНДР опасной для США страной

Генсек НАТО осудил испытание Северной Кореей водородной бомбы

КНДР заявляет об успешном испытании водородной бомбы

Боевики 26 раз нарушили перемирие в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет – штаб

ПОСЛЕДНЕЕ

США и Японии обсудили усиление давления на КНДР

Прокуратура через суд требует вернуть городу землю в центре Харькова, переданную по "кооперативной" схеме Харьков

В Одессе произошли столкновения из-за стройки у "Дома-стены"

Трамп собирает заседание Совета нацбезопасности для обсуждения темы КНДР

Активисты разгромили магазин в центре Киева, на котором стерли граффити времен Евромайдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
стоимость торшеров на price.ua
РЕКЛАМА