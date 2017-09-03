События

13:34 03.09.2017

Украинский военный ранен под Зайцевым в субботу

Один украинский военнослужащий получил ранение под пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области в субботу, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, но один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Это случилось возле Зайцево вследствие вражеского обстрела из легкого оружия", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, на донецком направлении боевики осуществили в субботу 15 вооруженных провокаций. Наиболее напряженная ситуация была на участке Каменка-Авдеевка-шахта Бутовка, неоднократно использовались гранатометы и стрелковое оружие. В Майорске и Зайцево со стороны незаконных вооруженных формирований было 5 провокаций с использованием легкого оружия.

На луганском направлении в субботу был зафиксирован лишь один случай нарушения режима тишины со стороны боевиков - в районе Новозвановки, где незаконные вооруженные формирования применили гранатометы.

На мариупольском направлении все 10 обстрелов со стороны боевиков пришлись на южный участок, возле моря. Сначала боевики применяли гранатометы, обстреливая позиции сил АТО под Талаковкой, затем из стрелкового оружия обстреливали позиции под Гнутово, Талаковкой, Водяным, Широкиным.

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