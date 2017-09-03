События

10:31 03.09.2017

Трех космонавтов эвакуировали из спускаемой капсулы в Казахстане

Членов экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-4", вернувшихся на Землю с Международной космической станции (МКС), эвакуировали из спускаемого аппарата.

"Оперативно-техническая группа приступила к эвакуации космонавтов из спускаемого аппарата", - сообщили "Интерфаксу" в ЦУПе.

Спускаемая капсула приземлилась в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. На Землю вернулись российский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон.

Как передает корреспондент "Интерфакса" первыми капсулу покинули космонавт Роскосмоса Ф.Юрчихин и астронавт NASA Дж.Фишер.

Затем из капсулы эвакуировали астронавта NASA П.Уитсон.

"Самочувствие членов экипажа хорошее", - отметили в ЦУПе.

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