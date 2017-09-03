События

10:16 03.09.2017

В Станице Луганской на мине подорвалась женщина – штаб

В Станице Луганской Луганской области в пятницу на мине подорвалась мирная женщина, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Первого сентября, в Станице Луганской 54-летняя мирная жительница подорвалась на растяжке во время сбора дров. В результате взрыва неустановленного устройства, женщина получила телесные повреждения в виде мино-взрывной травмы, осколочных ранений мягких тканей и нижних конечностей.

Пострадавшая госпитализирована в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь и в настоящее ее жизни ничего не угрожает.

В штабе АТО подчеркнули, что продолжают профилактическую работу среди гражданского населения по соблюдены правила безопасности и правильного поведения в случае обнаружения подозрительных предметов, которыми могут быть неизвестные взрывные устройства. "Однако продолжают иметь место случаи, когда гражданские лица пренебрегают этими правилами", – утверждают военные.

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Интерфакс-Украина
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