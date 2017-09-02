Подозрительные чемодан и рюкзак в центре Одессы оказались не опасны

Специалисты проверили на предмет наличия взрывоопасных веществ дипломат и рюкзак, обнаруженные на разных улицах в центре Одессы в субботу, опасности эти предметы не представляют.

"Проведенная экспертами-взрывотехниками и служебной собакой проверка указанных объектов каких-либо взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружила", - сообщил отдел коммуникации полиции в Одесской области.

В полиции напомнили, что в субботу днем по спецлинии "102" поступило два сообщения от неизвестных о том, что в Одессе у входа напротив ворот дома 58 по ул.Преображенская стоит полуоткрытый дипломат черного цвета, а у дома по улице М.Арнаутская, 51, находится бесхозный рюкзак.