Давид Саакашвили покинул Печерский райотдел миграционной службы в Киеве

Брат экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили Давид покинул Печерский райотдел Государственной миграционной службы в Киеве, сообщил соратник М.Саакашвили, член партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе журналистам в Киеве.

"Сейчас он ушел. Мы спросили: человек задержан или не задержан? Нам сказали: не задержан. Так почему тогда его силой привезли в отделение? Это называется задержание. Это называется незаконное задержание на языке Уголовного кодекса. Сейчас да: он уехал… и будет продолжать жить и спокойно работать в Украине", - сказал Д.Сакварелидзе журналистам в субботу в Киеве.

Он также сообщил об отсутствии протокола административного задержания Д.Саакашвили.

"Мы спросили: составили ли они протокол административного задержания? Протокола нет… Они незаконно запихнули человека в машину и привезли сюда", - сказал Д.Сакварелидзе.

На вопрос, были ли у Д.Саакашвили законные основания находиться в Украине, Д.Сакварелидзе сказал: "Да. Три года человек спокойно проживал на территории Украины"

В свою очередь, в пресс-службе "Руха новых сил" агентству "Интерфакс-Украина" также сообщили, что Д.Саакашвили отпустили, и он вместе с адвокатами написал заявление в полицию о своем незаконном задержании.

Ранее в МВД разъяснили, что Д.Саакашвили был доставлен сотрудниками Национальной полиции в Киеве в органы Государственной миграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

Как сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко агентству "Интерфакс-Украина", Государственная миграционная служба отменила разрешение на проживание в Украине Д.Саакашвили в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство.

"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - сказал директор департамента коммуникации МВД Украины.

А.Шевченко тогда отметил: "Сейчас принимается решение о возвращении иностранного гражданина, в принципе, в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".

Он уточнил, что гражданин Грузии Д.Саакашвили совершил нарушение, предусмотренное ч.1 ст.203 Кодекса Украины об административных правонарушениях, - проживание в Украине по недействительным документам.

"(Он - ИФ) дал свои письменные пояснения, по которым видно, что он не работает с апреля 2017 года в той компании, где ранее был трудоустроен", - добавил директор департамента.

В партии "Рух новых сил" М.Саакашвили ранее сообщали, что Д.Саакашвили задержали возле его дома рано утром без предъявления обвинений и вывезли в неизвестном направлении, и соратники М.Саакашвили более 4 часов пытались выяснить, где находится Давид.