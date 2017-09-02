Ан-2 разбился на показательных выступлениях в Подмосковье

Самолет Ан-2 разбился на показательных выступлениях в подмосковной Балашихе, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"В пригороде Балашихи в субботу проводятся показательные полеты в связи с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2. Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением и на низкой высоте самолет столкнулся с землей", - сказал источник.

После падения самолет разрушился на части и загорелся.

"Самолет упал на полосу перед зрителями, погибли два человека, находившиеся на борту", - сказал источник.

По его словам, во время выполнения трюка пилот задел крылом самолета полосу и потерпел крушение.