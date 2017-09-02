Глава СБУ придет на заседание рабочей группы по обсуждению проблемных вопросов ведения бизнеса в Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что 8 сентября состоится заседание рабочей группы по обсуждению проблемных вопросов ведения бизнеса в стране.

Как рассказал глава СБУ журналистам в субботу в Киеве, состоялась встреча его и народных депутатов. "Такая встреча прошла. На этой встрече я предложил, и депутаты пошли навстречу, создать рабочую группу, то есть платформу на базе которой будут обсуждаться проблемные вопросы ведения бизнеса в Украине и взаимоотношений бизнеса и Службы безопасности".

В.Грицак отметил, что пока разрабатываются юридические положения о создании такой группы. "8 сентября будет первое заседание рабочей группы. Я обязательно приму в ней участие".

Глава СБУ сообщил, что для участия в работе группы пригласят бизнес-омбудсмена Украины Альгирдаса Шемету.

Как сообщалось, общественные активисты и представители партий демократического направления требуют от президента Украины Петра Порошенко уволить первого заместителя главы СБУ Павла Демчину, первого вице-премьер министра, министра экономического развития Степана Кубива и главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева за давление на бизнес и искусственную монополизацию рынка сжиженного газа.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявлял о давлении СБУ на трейдеров, за счет чего произошла монополизация рынка сжиженного газа в Украине. По словам С.Лещенко, требования со стороны СБУ наложить санкции на трейдеров сжиженного газа в конце 2016 - начале 2017 года привели к тому, что на 3,5 месяца была остановлена работа этого бизнеса при невмешательстве Антимонопольного комитета Украины и Министерства экономического развития и торговли.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил о намерении передать в военную прокуратуру материалы по фактам вмешательства Службы безопасности Украины в работу импортеров сжиженного газа.