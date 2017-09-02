Брата Саакашвили доставили в органы миграционной службы в Киеве

Сотрудники Национальной полиции в Киеве доставили брата экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам А.Шевченко, Государственная миграционная служба отменила разрешение на проживание в Украине Д.Саакашвили в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство.

"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - сказал директор департамента коммуникации МВД Украины.

Кроме того, А.Шевченко отметил: "Сейчас принимается решение о возвращении иностранного гражданина, в принципе, в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".

В настоящее время Д.Саакашвили находится в органах миграционной службы, уточнил он.

А.Шевченко также отметил, что аналогичные решения и процедуры в отношении иностранных граждан осуществляются часто.

В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины пока отказываются сообщать что-либо о ситуации вокруг Д.Саакашвили.

В апреле текущего года М.Саакашвили заявил, что его брата Давида лишили права на постоянное проживание в Украине. "…узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину", - написал тогда М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как известно, М.Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, заявлял о намерении вернуться в Украину 10 сентября.