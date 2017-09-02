СБУ не располагает информацией о местонахождении Павла Гриба

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак предполагает, что разыскиваемый гражданин Украины Павел Гриб удерживается органами ФСБ РФ.

"Мы только можем догадываться, и мы сейчас ловим фрагментарную информацию по поводу того, где сейчас он может находиться. Но и вы, и мы понимаем, что, скорее всего, он в руках у ФСБ Российской Федерации", - сказал он журналистам в субботу в Киеве.

Глава СБУ с сожалением отметил, что спецслужбе "не очень много известно об этой истории". "Нам известно лишь то, что белорусские пограничники подтвердили въезд на территорию Республики Беларусь Павла и то, что оттуда он не выезжал", - подчеркнул В.Грицак.

Как сообщалось, бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в г.Сочи.

Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения П.Гриба.

Прокуратура в Черниговской области открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" (ч. 1 ст. 115 УК Украины) по факту исчезновения 19-летнего гражданина Украины П.Гриба.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно местонахождения, условий содержания и состояния здоровья П.Гриба.

В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили, что П.Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке, информация об этом направлена в Госпогранслужбу Украины.

Позднее И.Гриб обратился в силовые структуры Беларуси (прокуратура и органы МВД в Гомельской области) и России (Следственный комитет РФ) с заявлениями о содействии в розыске и возвращении его сына.