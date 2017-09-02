События

06:01 02.09.2017

Польша построит на границе с Украиной и Беларусью забор против диких кабанов

В Польше планируют построить забор, предотвращающий миграцию диких кабанов на границе с Украиной и Беларусью, сообщает Польское радио.

"По мнению экспертов, причиной появления африканской чумы свиней в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, что зашли на территорию Польши из Беларуси. Как оценил министр Кшиштоф Юрґель, забор необходим, несмотря на тот факт, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должна значительно уменьшиться", - говорится в сообщении на сайте Польского радио.

По оценкам министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля, стоимость забора составит порядка 130 млн. злотых ($30 млн.). Плановая длина забора – 729 км.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 20 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

СБУ задержала экс-руководительницу Луганского патронного завода при боевиках

Боевики 1 сентября 8 раз нарушили перемирие в зоне АТО

Депутата Ровенского горсовета взяли под стражу за взятку в $5 тыс.

В регионе РФ оказались заблокированы 525 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Оползень, сошедший с Ушбы, грозит снести села в одной из долин грузинской Сванетии

Белый дом попросит Конгресс выделить почти $6 млрд на помощь пострадавшим от урагана "Харви"

Представители Воздушных сил ВСУ примут участие в авиапоказе в Чехии

В государственном заповеднике Армении "Хосровский лес" вновь вспыхнул пожар

Боевики похитили молодого человека на КПВВ "Станица Луганская" – Харьковская правозащитная группа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
принтер для печати виниловых наклеек
РЕКЛАМА