Польша построит на границе с Украиной и Беларусью забор против диких кабанов

В Польше планируют построить забор, предотвращающий миграцию диких кабанов на границе с Украиной и Беларусью, сообщает Польское радио.

"По мнению экспертов, причиной появления африканской чумы свиней в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, что зашли на территорию Польши из Беларуси. Как оценил министр Кшиштоф Юрґель, забор необходим, несмотря на тот факт, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должна значительно уменьшиться", - говорится в сообщении на сайте Польского радио.

По оценкам министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля, стоимость забора составит порядка 130 млн. злотых ($30 млн.). Плановая длина забора – 729 км.