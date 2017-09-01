События

19:42 01.09.2017

МИД Беларуси ждет от Киева разъяснений об ужесточении правил въезда иностранцев в Украину

Внешнеполитическое ведомство Беларуси отслеживает дискуссию и принимаемые в Украине решения по вопросам въезда иностранцев, заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик в пятницу.

"Мы отслеживаем дискуссию и принимаемые украинской стороной решения по вопросам въезда иностранцев", - сказал Д.Мирончик, комментируя решение о введении с 1 января 2018 года биометрического контроля въезжающих в эту страну иностранцев.

Пресс-секретарь МИД уточнил, что "на данный момент официально украинские партнеры нам ни о чем не сообщали". "Но мы исходим из того, что соответствующая информация поступит заблаговременно. Обмен такой информацией предусмотрен двусторонним соглашением о безвизовых поездках", - заметил он.

Как добавил Д.Мирончик, пока из опубликованных в СМИ сообщений следует, что государственным органам Украины отводятся 2-3-месячные сроки на выработку соответствующих механизмов.

"Ждем официального уведомления и, при необходимости, будем обсуждать с украинской стороной вопросы, чтобы избежать возникновения проблем у граждан двух стран при пересечении нашей общей границы", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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