ВСУ в сентябре проведут учения "Несокрушимая стойкость-2017" с привлечением войск и резервов - Муженко

Вооруженные силы Украины в сентябре проведут ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов, основными будут учения "Несокрушимая стойкость-2017", сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) "Несокрушимая стойкость-2017". Его целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий", - цитирует В.Муженко управление по связям с общественностью ВСУ.

По его словам, перед этим состоится логистическое обучение для усовершенствования системы планирования и всестороннего обеспечения группировок войск (сил) и управления привлеченными силами и средствами в ходе стратегического развертывания ВСУ и отпора вооруженной агрессии на рискованных направлениях.

"Мы завершим полный цикл оперативного планирования применения группировок войск (сил). Кроме того, будет проведена тренировка сил и средств территориальной обороны государства с развертыванием штабов территориальной обороны", - добавил начальник Генштаба.