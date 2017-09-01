В регионе РФ оказались заблокированы 525 человек

В горах Кабардино-Балкарии селем заблокированы 525 человек, в том числе 7 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в пятницу.

"На горных маршрутах выше Верхнего Баксана зарегистрирован 301 участник туристических групп, там же находятся 224 отдыхающих, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении.

"В 14:56 началась посадка в вертолет МИ-8 желающих покинуть Терскол. Их эвакуируют до города Тырныауз, находящегося в 25 км ниже по ущелью, где дежурят 8 автобусов общей вместимостью 350 человек", - отмечает пресс-служба.

Всего планируется сделать 6 рейсов. Как сообщалось, в ночь на пятницу сель сошел по ущелью Адыл-су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв семь участков общей протяженностью 3,3 км дороги Прохладный-Азау.

В ночь на пятницу 1 сентября сель сошел по ущелью Адыл-су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв семь участков общей протяженностью 3,3 км дороги Прохладный-Азау. Без газоснабжения остались шесть сел.

На отрезанной от транспортного сообщения территории Приэльбрусья находятся 7750 жителей и отдыхающих, в том числе 260 иностранцев. Три человека пропали без вести.

С 1 сентября в Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии введен режим чрезвычайной ситуации.