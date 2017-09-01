Порошенко не сказал, что делать пограничникам, если Саакашвили попытается вернуться в Украину

Вопрос о действиях государственных органов Украины при попытке экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили вернуться в Украину находятся в компетенции Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы (ГМС) и Государственной пограничной службы, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Что касается дальнейших действий, думаю, эти вопросы находятся в компетенции Министерства внутренних дел, миграционной службы и пограничной службы, и вы должны этот вопрос задавать им", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Харькове, отвечая на вопрос, как, по его мнению, должны действовать украинские пограничники, если М.Саакашвили, как обещал, попытается вернуться в Украину.

Президент подчеркнул, что не мог не подписать указ о лишении М.Саакашвили гражданства после получения информации от Государственной миграционной службы Украины.

"Когда Государственная миграционная служба предоставила в Комиссию по вопросам гражданства документы, которые свидетельствовали о том, что при получении гражданства была подана недостоверная или сфальсифицированная информация, я должен был действовать в соответствии с законом и Конституцией. Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью. Поэтому в соответствии с представлением Государственной миграционной службы и Комиссии я подписал указ точно так же, как это распространяется на других граждан Украины, в документах на получение гражданства которыми были найдены фальсификации или недостоверная информация", - сказал П.Порошенко.

В свою очередь, М.Саакашвили отреагировал на озвученную позицию президента, выразив убеждение, что лишение его гражданства – личная инициатива П.Порошенко. "Это не по закону - это его нарушения, и в суде это будет доказано. И не скрыть, что это его (П.Порошенко) личная инициатива - его страх и желание избавиться от неудобного Саакашвили, выдворив его из Украины. Не выйдет", - написал он на странице в Фейсбуке.

Ранее М.Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября. "Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец" (Львовская обл. – ИФ)", - сказал он в ходе прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин 11 августа сообщил, что М.Саакашвили смогут пропустить только при наличии украинской визы.