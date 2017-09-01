Вероятность широкомасштабных боевых действий России против Украины перед выборами президента РФ высока – эксперт

Директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак расценивает как высокую вероятность масштабных боевых действий России против Украины в преддверии президентских выборов в РФ весной 2018 года.

"Вероятность военной операции к началу выборов достаточно высока", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В.Бадрак пояснил, что сделал такой вывод, исходя из ряда факторов: "Существенно обострились отношения России и США. Символическая поддержка Украины и приезд главы Пентагона и министров восьми стран НАТО создали дикую истерию в России, которой мы не видели с начала войны".

"Истерия эта, не что иное, как перепрограммирование сознания россиян. На сегодня рядовой россиянин не удивится и поддержит вероятную войну против Украины. Это очень опасная ситуация", - считает он.

Кроме того, по мнению эксперта, нынешняя "война на истощение не дает Москве тех результатов, на которые она рассчитывала, а время играет против нее".

"Приближаются президентские выборы и к марту 2018 года (президенту РФ Владимиру – ИФ) Путину нужны победы, которые он мог бы представить своему обществу, чтобы претендовать на еще один срок", - сказал он.

В.Бадрак также выразил мнение, что в Генштабе ВС РФ оценивают как слабый оборонный потенциал Украины.

"Оценка того, что было сделано в Украине за 3 года, дает основания российским аналитикам говорить, что Украина не готова к масштабной войне, к внезапному удару. При этом Россия существенно нарастила свои возможности. По нашим данным, в подразделениях, которые стоят на первой линии, уровень вооружения и оснащения достиг 58% - по состоянию на 2016 год. По состоянию на 2017 год запланировано достижение перевооружения на новейшие системы на уровне в 62%", - сказал он.

По оценкам эксперта, для России также остается актуальным пробивание сухопутного коридора в оккупированный ею Крым.

"Кроме того, в целом, Западный мир устраивает ситуация, когда Украина является буферной зоной между самим Западом и Россией. Это особенно устраивает европейцев", - выразил мнение В.Бадрак.