ГПУ отказала РФ в выдаче экс-бойца "Азова" Гии Церцвадзе

Генеральная прокуратура Украины отказала российской стороне в удовлетворении запроса на экстрадицию бывшего грузинского спецназовца, экс-бойца полка Нацгвардии Украины "Азов" Георгия Церцвадзе, задержанного в Киеве по циркуляру Интерпола по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, сообщила его адвокат Ксения Проконова.

"Буквально на этой неделе мы получили решение об отказе в выдаче. То есть Генеральная прокуратура Украины не выдает России Гию…Мы создали прецедент и не выдали государству, с которым сейчас идет война – назовем честно – гражданина, который воевал за Украину, на стороне Украины", - сказала адвокат на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Она отметила, что теперь Г.Церцвадзе может легально находиться на территории Украины.

При этом К.Проконова пояснила, что остается список стран, в которые его нежелательно ездить, потому что они "выполняют все поручения Российской Федерации об экстрадиции". К.Проконова добавила, что в числе таких стран Египет и Турция.

Кроме того, адвокат сообщила, что в планах – просить о предоставлении Г.Церцвадзе украинского гражданства. Она спрогнозировала, что эта процедура может занять около года.

В свою очередь сам участвующий на пресс-конференции Г.Церцвадзе поблагодарил всех, кто в Украине и Грузии оказывал ему поддержку в истории с возможной экстрадицией в Россию.

"Хочу сказать спасибо всем людям, которые верили мне и сделали все, чтобы этот процесс закончился именно так, как он закончился", - сказал он, добавив: "Буду продолжать заниматься тем, для чего я приехал".

Как сообщалось, Г.Церцвадзе, разыскиваемый по запросу России Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан 15 января 2017 года в аэропорту "Киев" (Жуляны), после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.

23 января защита Г.Церцвадзе обжаловала его арест.

27 января в прокуратуре Киева рассказали, что отменили временный арест Г.Церцвадзе по поручению Генеральной прокуратуры Украины. В этот же день он был освобожден из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.

30 января заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Киев до сих пор не получил от российской стороны запрос на экстрадицию Г.Церцвадзе, поэтому экстрадиционная проверка еще не начиналась.

1 февраля Г.Церцвадзе заявил, что обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему и его семье политическое убежище.