Экс-мэр Славянска Неля Штепа заявила, что ее избили в Харьковском СИЗО, и обратилась к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой назначить служебную проверку, сообщил ее адвокат Александр Тананакин.

"Открытое обращение Нели Штепы относительно нечеловеческого обращения к заключенным в Харьковском СИЗО", - написал А.Тананакин на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Адвокат также обнародовал на своей странице фотографию Н.Штепы с синяком на руке и фотокопию ее обращения на имя главы Минюста, написанного от руки и датированного 30 августа 2017 года.

"Хочу сообщить Вам о нечеловеческих условиях содержания в Харьковском УИН-27. 24 июня 2017 года офицер ХУИНа меня избил. Руководство, чтобы избежать конфликта, сразу же перевело Щербакова Д. в другое учреждение - 18 колонию", - сказано в обращении экс-мэр Славянска.

Она также указала, что в Харьковском УИН путем угроз заставляют подписывать заключенных лживые сведения.

Кроме того, Н.Штепа заявила о неприемлемых условиях содержания заключенных: "В камере, в которую меня перевели… черные полы, черные стены, от сырости и от того, что в камере содержится 14 человек, все курят, вытяжки нет, полы песочно-земляные, тараканы, мыши, вонь из свалки, которая находится в 3-х метрах от женского корпуса… В камере напротив находится 4 заключенных с открытой формой туберкулеза. И мы вместе с ними дышим одним воздухом".

"Прошу Вас назначить служебную проверку по факту моего заявления", - сказано в обращении Н.Штепы на имя главы Минюста.

Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук) В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Н.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.