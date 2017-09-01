ООН направила на неподконтрольные территории Луганской области 7 грузовиков с гумпомощью весом более 41 т

ООН направила на неподконтрольные Киеву территории Луганской области 7 грузовых автомобилей с гигиеническими наборами и учебными наборами для раннего детского воспитания.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, грузовые автомобили от ООН проследовали на неконтролируемую территорию через КПВВ "Новотроицкое".

"Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и индивидуальные учебные наборы для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонн", - сказано в сообщении.