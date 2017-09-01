Правопорядок в школах Украины на 1 сентября будут обеспечивать около 15 тыс правоохранителей

На 1 сентября в более 15 тыс украинских школ, для охраны общественного порядка, будет задействовано около 15 тыс сотрудников полиции, сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины

"Для почти четырех миллионов украинских школьников уже завтра начнется учебный год, из них более 400 тыс - первоклассники. Полиция в этот день будет обеспечивать правопорядок в почти 15 тысячах школ по всей Украине", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

За правопорядком будут следить сотрудники ювенальной и патрульной полиции, участковые офицеры и школьные офицеры полиции.

Правоохранители напомнили, что с 30 августа в школах по всей стране продолжаются "Уроки с полицейским". Сотрудники полиции рассказывают детям об основах безопасности на дороге, правила поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, правила обращения в школе и др.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Agriteam Canada подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации инициативы по сотрудничеству в области защиты детей.

Данный меморандум рассчитан на 2 года. Его реализация предполагает разработку и тестирование учебных программ по работе с детьми, которые потом будут включены в программы подготовки сотрудников Нацполиции.

Уже в сентябре на базе МВД Украины будет создана рабочая группа для координации и выполнения задач, предусмотренных Меморандумом.