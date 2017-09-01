Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал украинцев с вступлением в силу Соглашения об ассоциации (СА) между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии, и их государствами-членами с одной стороны, и Украиной с другой стороны.

"1 сентября 2017, день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", – написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбук утром в пятницу.

Он напомнил, что уже с начала 2016 года функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли Украины с Евросоюзом.

"С 1 января 2016 у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз. Состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики к рынку Евросоюза", подчеркнул лидер Украины.

Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что с 1 сентября СА выйдет на стадию своей реализации, что будет "содействовать политике ассоциации и интеграции украинской экономики на европейский рынок".

С 2014 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС работало в ограниченном объеме.

Политическая часть СА Украина-ЕС была подписана 21 марта 2014 года во время саммита в Брюсселе. Первые подписи от ЕС поставили президент Европейского совета Херман Ван Ромпей и президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Первую подпись с украинской стороны поставил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Экономическая часть СА между Украиной и ЕС, которая предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ), была подписана 27 июня 2014 года на саммите ЕС в Брюсселе. С европейской стороны документ подписали Х. ван Ромпей и Ж.М.Баррозу, а с украинской стороны подпись поставил президент Украины Петр Порошенко.

Подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом П.Порошенко назвал одним из самых важных дней в истории Украинского государства.

Для вступления в силу СА должно быть ратифицировано всеми 28 государствами-членами ЕС и Украиной.

Европейский парламент ратифицировал СА синхронно с Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 года. Голосование в двух парламентах транслировалось в режиме видеоконференции по телемосту.

Первыми из стран-членов ЕС документ ратифицировали Румыния, Литва и Латвия, последними - Кипр, Бельгия, Нидерланды.

В Нидерландах вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной был вынесен на консультативный референдум, на котором 6 апреля 2016 года 61% голландцев, принявших участие в голосовании, проголосовали "против". Однако результаты референдума не являются обязывающими для голландского правительства. В итоге нижняя палата Парламента Нидерландов ратифицировала СА Украина-ЕС 23 февраля 2017 года, а Сенат Нидерландов (верхняя палата) - 30 мая.

После ратификации СА парламентом Нидерландов были сняты все законодательные преграды, которые блокировали официальный запуск Ассоциации Украина-ЕС. Нидерланды направили ратификационные документы в ЕС, и 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза объявил о завершении всех формальностей в процессе ратификации, поскольку последний документ о ратификации был передан на хранение.

После этого документ вступит в силу в первый день второго месяца после завершения всех процедур – 1 сентября 2017 года.