Число погибших в результате обрушения здания в Мумбаи превысило 20 человек, 30 пострадали

Не менее 21 человека стали жертвами обрушения здания в городе Мумбаи в Индии, передает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

Еще по меньшей мере 30 человек получили травмы. При этом местные власти не исключают дальнейшего увеличения числа жертв из-за того, что около 10 человек могут находиться под завалами.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что рухнувшему зданию было около 117 лет. Причиной обрушения, вероятно, стали муссонные дожди, которые приводят к подтоплению и размыванию фундаментов зданий.