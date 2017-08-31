События

20:06 31.08.2017

Кличко уволил Бондаренко с должности руководителя аппарата КГГА

Руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов, уволен с должности, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"22 августа руководитель аппарата КГГА подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь - слово за правоохранителями. Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закон должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушение", - цитирует В.Кличко пресс-служба мэра Киева в четверг вечером.

В пресс-службе напомнили, что мэр 7 июня текущего года отстранил В.Бондаренко от выполнения должностных обязанностей на время проведения расследования.

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Интерфакс-Украина
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