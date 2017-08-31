События

15:52 31.08.2017

В Киеве задержали группировку, изготавливавшую фальшивые паспорта

Правоохранители задержали в Киеве участников организованной группы, которые изготовляли поддельные документы для легализации нелегальных мигрантов, в том числе граждан РФ.

"Правоохранители установили, что члены группировки изготавливали фальшивые документы для граждан РФ и стран Ближнего Востока, которых сообщники должны были нелегально переправлять через государственную границу Украины", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати государственных органов власти Украины, частных организаций, банковских учреждений, нотариусов, а также бланки паспортов, свидетельств о рождении, видов на жительство, доверенностей и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

В СБУ подчеркнули, что значительная часть изъятых документов – паспорта граждан Российской Федерации, а также иностранцев из регионов с повышенной террористической активностью.

СБУ проверяет причастность владельцев этих документов к террористической и другой противоправной деятельности во вред национальной безопасности Украины.

Организатору группы сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, он арестован.

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Интерфакс-Украина
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